Певица опубликовала в своём микроблоге новую яркую фотосессию.
Новый образ Светланы Лободы, который она представила в своём Instagram-аккаунте, подписчики восприняли как косплей на персонаж Джулии Робертс из культового фильма "Красотка".
Схожесть Лободы и звезды Голливуда действительно бросилась в глаза, стоило только певице надеть яркий парик и облачиться в наряд из кожи.
Светлана Лобода также может составить Робертс конкуренцию по части выразительности улыбки. Объемные губы с яркой помадой напоминают особенности нижней части лица Джулии, за которые кинодиву прозвали "утёнком".
"Когда Halloween прошёл, а твоя дочь требует продолжения банкета", — подписала Лобода яркие снимки.
Поклонники Светланы Лободы быстро смекнули, что исполнительница не просто так облачилась в образ роковой куртизантки. Тут же посыпались комментарии, в которых интернет-пользователи просят певицу раскрыть дату выхода её новой музыкальной композиции.
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