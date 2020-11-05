Приёмный сын знаменитого стилиста продолжает проявлять чудеса самостоятельности и независимости.
Неродной отпрыск Сергея Зверева недавно был вынужден подрабатывать разнорабочим. Интернет-пользователи восприняли низкоквалифицированный труд Сергея Зверева-младшего, как попытку укорить отца-миллионера.
Планы шоумена приобщить приёмного сына к миру высокой моды ни к чему не привели. 27-летний парень пытается найти свою дорогу в жизни.
Стало известно, что молодой человек растет по социальной лестнице. Теперь Сергей Зверев-младший устроился работать в одну из московских фирм системным администратором.
Его сразу взяли в период вируса! Это ли не чудо? Он хорошо зарабатывает, содержит семью. Слава Богу, от отца его мы не зависим, — сказала жена Сергея Зверева-младшего, брак с которой не нашёл одобрения у звёздного отца.
Супружеская чета пытается накопить деньги на собственное жильё. Гордость парня не позволяет ему просить деньги у популярного стилиста, который воспитал его как родного.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...