Сын Сергея Зверева пытается заработать, кочуя по съёмным квартирам

Приёмный сын знаменитого стилиста продолжает проявлять чудеса самостоятельности и независимости.

Неродной отпрыск Сергея Зверева недавно был вынужден подрабатывать разнорабочим. Интернет-пользователи восприняли низкоквалифицированный труд Сергея Зверева-младшего, как попытку укорить отца-миллионера.

Планы шоумена приобщить приёмного сына к миру высокой моды ни к чему не привели. 27-летний парень пытается найти свою дорогу в жизни.

Стало известно, что молодой человек растет по социальной лестнице. Теперь Сергей Зверев-младший устроился работать в одну из московских фирм системным администратором.

Его сразу взяли в период вируса! Это ли не чудо? Он хорошо зарабатывает, содержит семью. Слава Богу, от отца его мы не зависим, — сказала жена Сергея Зверева-младшего, брак с которой не нашёл одобрения у звёздного отца.

Супружеская чета пытается накопить деньги на собственное жильё. Гордость парня не позволяет ему просить деньги у популярного стилиста, который воспитал его как родного.