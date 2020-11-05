Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Протесты на выборах в США: задержания продолжаются
В Барануле врач умер от коронавируса на рабочем месте
Орбакайте призналась, что была против рождения брата и сестры
Сын Сергея Зверева пытается заработать, кочуя по съёмным квартирам
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,4
Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России состоится в ноябре
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Рамзан Кадыров разыгрывает между патриотами iPhone
В Башкирии подросток умер после драки со сверстником

Бузова мечтает об уютном "гнёздышке" на берегу моря

Одна из самых высокооплачиваемых звёзд отечественного шоу-бизнеса рассказала о том, как меняются её приоритеты. Доходы Ольги Бузовой измеряются миллионами. Ведущая "Дома-2" стала признанной королевой "Инстаграма". Число её подписчиков в Instagram перевалило за 22 миллиона человек.

Бузова мечтает об уютном "гнёздышке" на берегу моря

Бузову даже внесли в Книгу рекордов России, как личность с самой многочисленной аудиторией в социальных сетях на территории РФ и стран ближнего зарубежья. Ольга строит планы на то, как потратить своё солидное состояние. Девушка, по её словам, уже "переболела" жаждой тратиться на себя любимую.

По признанию Бузовой, её сейчас больше воодушевляют покупки, сделанные для самых родных.

Масштаб подарков Ольги впечатляет. Недавно она приобрела для любимой мамы квартиру в Санкт-Петербурге. Она также планирует исполнить мечту родительницы и подарить ей жильё в Испании или Италии.

Мечты Бузовой строятся вокруг недвижимости. Ольга призналась, что грезит о домике у моря. Там она собирается обустроить своё семейное гнёздышко. Девушка всерьёз задумалась о муже и детях. При этом Бузова пытается представить, как ей удастся совмещать творчество с материнством.

Последние материалы
Губерниев встал на колено перед Загитовой
В Барануле врач умер от коронавируса на рабочем месте
Орбакайте призналась, что была против рождения брата и сестры
Сын Сергея Зверева пытается заработать, кочуя по съёмным квартирам
Красивый гол Сулейманова признан одним из лучших в Лиге чемпионов
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,4
Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России состоится в ноябре
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Рамзан Кадыров разыгрывает между патриотами iPhone
В Башкирии подросток умер после драки со сверстником
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США

Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...

Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
В России впервые признали банкротом регион страны
Экономика и бизнес
В России впервые признали банкротом регион страны
Мир. Новости мира
Миронов оценил победу Байдена на выборах президента США
Здоровье
Австрийские учёные описали признаки лёгкой формы коронавируса
Василий Амирджанов Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Премьер Словении поздравил Трампа с победой на выборах
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Что из себя представляют кредитные каникулы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
На танкер с россиянами напали в Гвинейском заливе
Польша закрывается на карантин
Степаненко не верит, что Брухунова родила Петросяну ребёнка
Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Связана ли Турция с атакой экстремиста в Татарстане
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Кто будет лидером американского майдана
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Украинцам разрешили менять отчество
Сестры Хачатурян: кто виноват в конфликте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников