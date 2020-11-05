Бузова мечтает об уютном "гнёздышке" на берегу моря

Одна из самых высокооплачиваемых звёзд отечественного шоу-бизнеса рассказала о том, как меняются её приоритеты. Доходы Ольги Бузовой измеряются миллионами. Ведущая "Дома-2" стала признанной королевой "Инстаграма". Число её подписчиков в Instagram перевалило за 22 миллиона человек.

Бузову даже внесли в Книгу рекордов России, как личность с самой многочисленной аудиторией в социальных сетях на территории РФ и стран ближнего зарубежья. Ольга строит планы на то, как потратить своё солидное состояние. Девушка, по её словам, уже "переболела" жаждой тратиться на себя любимую.

По признанию Бузовой, её сейчас больше воодушевляют покупки, сделанные для самых родных.

Масштаб подарков Ольги впечатляет. Недавно она приобрела для любимой мамы квартиру в Санкт-Петербурге. Она также планирует исполнить мечту родительницы и подарить ей жильё в Испании или Италии.

Мечты Бузовой строятся вокруг недвижимости. Ольга призналась, что грезит о домике у моря. Там она собирается обустроить своё семейное гнёздышко. Девушка всерьёз задумалась о муже и детях. При этом Бузова пытается представить, как ей удастся совмещать творчество с материнством.