Орбакайте призналась, что была против рождения брата и сестры

Старшая дочь Примадонны рассказала, что была не в восторге от решения Аллы Борисовны снова стать матерью.

Кристина раньше никак не комментировала новую семью матери, в которой подрастают семилетние двойняшки Лиза и Гарри.

Орбакайте призналась, что была против идеи произвести на свет с помощью суррогатного материнства детей.

Дело было даже не в преклонном возрасте Пугачёвой. Кристина объяснила, что беспокоилась о том, сможет ли Алла Борисовна обеспечить сводным брату и сестре должное внимание.

Кристина вспомнила, как сама страдала от того, что звёздная мама часто покидала её из-за гастролей.

"В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я", — рассказала Кристина в интервью каналу "ТВ Центр".

Интернет-пользователи предположили, что теперь, когда Пугачёва завершила свою сценическую карьеру, у неё есть возможность уделять детям больше времени. У Аллы Борисовны есть шанс дать своим двойняшкам то, что недополучила в своё время Кристина.