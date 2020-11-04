Недавно поклонники Веры Брежневой сильно разочаровались в своём кумире. Певица провела прямой эфир без косметики. На видео было заметны все изъяны 38-летней артистки.
Однако Брежнева не постеснялась себя и решилась опубликовать "реальное" фото. Для этого она надела купальник и не использовала ретушь.
"Реальная я", — лаконично написала Брежнева.
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