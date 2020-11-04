Брежнева опубликовала "реальное" фото в купальнике и без ретуши

Недавно поклонники Веры Брежневой сильно разочаровались в своём кумире. Певица провела прямой эфир без косметики. На видео было заметны все изъяны 38-летней артистки.

Однако Брежнева не постеснялась себя и решилась опубликовать "реальное" фото. Для этого она надела купальник и не использовала ретушь.

"Реальная я", — лаконично написала Брежнева.