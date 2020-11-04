Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что современные исполнители плохо влияют на молодое поколение.

"В законе у нас есть штраф на мат. Но получается, что люди, которые ругаются матом, их до сих пор не штрафуют. Вроде бы законодательно решено, что за это штрафуют. Вот вам Шнур, Моргенштерн. Вот вам поколение, которое уродует нашу молодёжь.

Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна, и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста. Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок. Все хайпуют. Дудь хайпует на Моргенштерне и на его аудитории, он хайпует на аудитории Дудя, вот и существует этот обмен блевотины", — пояснил Пригожин.