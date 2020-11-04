Пугачёва обратилась к Богу в Instagram

Алла Пугачёва обратилась к Богу в социальной сети Instagram и попросила, чтобы люди стали добрее друг к другу.

"Приходит время тёплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: "Господи! Поскорее", — написала Примадонна.

Певица сопроводила текст фотографией с минимальным количеством макияжа и с взъерошенными волосами.