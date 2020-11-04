Дочь Любови Успенской пожелала матери смерти

Любовь Успенская продолжает обеспечивать дочь всем необходимым для жизни даже на расстоянии и не надеется с ней помириться.

Недавно певица общалась с наследницей по видеосвязи и дочь вдруг стала желать ей смерти.