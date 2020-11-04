Любовь Успенская продолжает обеспечивать дочь всем необходимым для жизни даже на расстоянии и не надеется с ней помириться.
Недавно певица общалась с наследницей по видеосвязи и дочь вдруг стала желать ей смерти.
"Дочь сама позвонила, а потом начала желать мне смерти. Говорит: "Пошла вон, чтоб ты сдохла, я тебя знать не хочу", — призналась Успенская.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...