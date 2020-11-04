Сейчас известный рэпер Моргенштерн старается вести здоровый образ жизни, правильно питаться, употреблять меньше спиртного, а также заниматься спортом.

К этому он пришёл несколько месяцев назад, когда чуть не умер от передозировки наркотиками.

"Последний раз принимал их, наверное, месяц назад. Но сейчас этого уже нет. Я почувствовал, на сколько это меня убивает. Недавно у меня случился первый передоз. Где-то месяца два-три назад, когда монтировал клип Cadillac. Сначала вызвал капельницу, меня прокапали. Врач сделала все замеры и сказала: "У тебя сейчас, наверное, сердце встанет". У меня пульс то 170, то 140, давление 220, а норма — 120. Скорая откачивала, укольчики делала", — признался рэпер.