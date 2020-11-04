Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко уверена, что её экс-муж не является отцом ребёнка Татьяны Брухуновой.

Об этом представитель юмористки рассказал изданию "Комсомольская правда".

"Кто отец? В интернете пишут, что была не одна попытка ЭКО, но что-то не получалось. Кто знает, так это или нет, но ведь ещё года два назад в интернете гуляло видео, на котором Татьяна снята с заметным животом. Быть может, были неудачные попытки? Не получалось, и вдруг — вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве", — пояснил представитель Степаненко.