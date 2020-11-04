Куклачёв боится, что после его смерти внуки начнут войну за наследство

Знаменитый дрессировщик кошек предвосхитил возможные разногласия между своими отпрысками и расписал подробно, что и кому достанется после его смерти.

Цирковой артист объяснил в программе "Секрет на миллион", что "кошачий бизнес" принёс ему солидное состояние.

Занимаясь любимым делом, артист получил хорошую материальную отдачу. Куклачёв рассказал, что ему даже удалось своими руками "пощупать миллион долларов".

Хорошие заработки и финансовое благополучие заставили дрессировщика задуматься над тем, что его состояние может стать причиной распрей между внуками.

На такие печальные мысли Юрия Куклачёва наталкивают примеры в семьях российских звёзд. Частенько среди отпрысков знаменитостей возникают скандалы из-за солидного наследства.

"Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать", — отметил Куклачёв.

Юрий Дмитриевич решил при жизни урегулировать наследственные дела так, чтобы его потомкам не пришлось судиться из-за того имущества, которое цирковому артисту удалось скопить.