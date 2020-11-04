Племянница актёра Числова винит в смерти отца Андрея Малахова

Племянница артиста Светлана Андрианова уверена, что скандал с её участием на ток-шоу Андрея Малахова ускорил смерть её отца.

Светлана объяснила, что программы, в которых её выставили бессердечной внучкой, выгоняющей несчастную бабушку на улицу, стали последней каплей, после которой её папа скончался.

"У меня отец умер после просмотра этих передач!" — объяснила Светлана, обвинив создателей программы во лжи.

Андрианова объяснила, что в погоне за "жареной" темой устроители ток-шоу Малахова "обрабатывали" её бабушку.

"Помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у её сына, давали адвокатов. Они же меня на всю страну ославили!" — подчеркнула Андрианова.

Девушка также объяснила, что её знаменитый дядя скончался от СПИДа. Актёр умер около года назад. Официальной причиной смерти Александра Числова стала пневмония.