Племянница артиста Светлана Андрианова уверена, что скандал с её участием на ток-шоу Андрея Малахова ускорил смерть её отца.
Светлана объяснила, что программы, в которых её выставили бессердечной внучкой, выгоняющей несчастную бабушку на улицу, стали последней каплей, после которой её папа скончался.
"У меня отец умер после просмотра этих передач!" — объяснила Светлана, обвинив создателей программы во лжи.
Андрианова объяснила, что в погоне за "жареной" темой устроители ток-шоу Малахова "обрабатывали" её бабушку.
"Помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у её сына, давали адвокатов. Они же меня на всю страну ославили!" — подчеркнула Андрианова.
Девушка также объяснила, что её знаменитый дядя скончался от СПИДа. Актёр умер около года назад. Официальной причиной смерти Александра Числова стала пневмония.
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