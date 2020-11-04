Сын Орбакайте отреагировал на слухи о своей помолвке

Сын Орбакайте опроверг слухи о романе с девушкой из Instagram.

Журналисты поспешили женить сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова на девушке, с которой его часто видят вместе.

Логично было предположить, что Дени встречается со студенткой МГИМО по имени Мария. На такие мысли всех навело то, что Instagram молодого человека пестрит совместными фотографиями Дени и Марии.

Девушка даже называла сына Орбакайте "мой Дени" и своей лучшей половиной в посте с поздравлениями Байсарова с 22-летием.

Внук Пугачёвой объяснил, что Мария — просто его подруга детства. Дени уверил, что никаких романтичных отношений с этой девушкой у него нет и не было.