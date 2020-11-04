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Рудковская заставляет шестилетнего сына быть звездой Instagram

Сын Рудковской и Плющенко дал интервью программе "Сегодня вечером", в которой рассказывали, какого это быть отпрыском известных родителей.

Рудковская заставляет шестилетнего сына быть звездой Instagram

Мальчик, которого вслед за родителями все стали называть Гном Гномыч, рассказал, что ему нравится тренироваться. Ребёнок посетовал только на ранние подъёмы.

Шестилетний Саша говорит фразами, которые вложили в его уста взрослые.

"Меня не пытаются жалеть. Я тренируюсь и добиваюсь результата", — говорит мальчик.

Впрочем, о тренировках ребёнок говорит довольно воодушевлённо. Саша мечтает стать олимпийским чемпионом и обойти своего отца.

Другое дело касается съёмок в Instagram. Саша — медийная личность, однако его не радуют полмиллиона подписчиков.

Он жалуется на то, что свой единственный выходной он тратит на съёмки в Instagram.

"Это всё мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом — это долго ещё. В выходные надо всё снимать", — сказал Саша Плющенко.

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