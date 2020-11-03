Сын популярного рэпера Энди Картрайта останется в детском доме. Суд в очередной раз отклонил прошение опекунов.

Сейчас мать мальчика находится в СИЗО. Её подозревают в убийстве мужа. Женщина признала вину.

"Ей вследствие действий и бездействия было отказано. Ефима Юшко определили в учреждение для детей-сирот. Ребенок находится в детском доме в городе Вырице Ленинградской области. Это одно из подразделений центра семейного воспитания № 15 для детей дошкольного возраста. Я уверен, что там условия хорошие, но тем не менее это не семейное воспитание", — сообщил адвокат девушки Юрий Авдеев.