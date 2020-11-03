Недавно появились слухи о том, что между Владом Топаловым и Еленой Ильиных завязался роман. Фигуристка и певец вместе выступают на шоу "Ледниковый период" и позволили себе страстный поцелуй на глазах зрителей.

"Ты видишь в телевизоре, спорте одну картинку, а когда знакомишься с человеком, понимаешь, насколько там всё больше, интереснее. Она для меня в какой-то степени учитель — не в фигурном катании, а по жизни, потому что я, знаете, давно никому не подчинялся, сам себе хозяин. А тут она как бы главный человек, ещё и женщина, которая может на меня наорать, может послать — и это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии", — восхищается Топалов своей партнёршей.