Высшую лигу КВН могут закрыть из-за отсутствия прибыли

В скором времени компания "КВН-ВЛ", занимающаяся организацией Высшей лиги КВН, будет закрыта из-за отсутствия прибыли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оказалось, что рейтинги передачи начали падать ещё до пандемии коронавируса. Весной 2020 года показ шоу по телевидению был прерван.

Авторы Mash допускают, что КВН в будущем может "переродиться" или изменить формат, поскольку права на торговый знак КВН остаются у Александра Маслякова.