В скором времени компания "КВН-ВЛ", занимающаяся организацией Высшей лиги КВН, будет закрыта из-за отсутствия прибыли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Оказалось, что рейтинги передачи начали падать ещё до пандемии коронавируса. Весной 2020 года показ шоу по телевидению был прерван.
Авторы Mash допускают, что КВН в будущем может "переродиться" или изменить формат, поскольку права на торговый знак КВН остаются у Александра Маслякова.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.