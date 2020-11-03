Отношения Анны Старшенбаум с Владимиром Яглычем могли обернуться трагедией. Актёр одновременно крутил роман со Светланой Ходченковой.

"Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой. Когда все выяснилось, то для меня это стало сильнейшим ударом. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно. Сейчас я понимаю, что часто мужчины позволяют себе обратное", — рассказала артистка.