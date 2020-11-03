Экс-жена Кержакова отказалась идти в политику

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила подписчикам, что не собирается идти в политику.

Тюльпанова является дочерью экс-сенатора Вадима Тюльпанова, который погиб несколько лет назад.

"Думаю, что нет. Хотя загадывать глупо. Сейчас все быстро меняется. Но человек должен приходить в политику осознанно, должен иметь опыт и знания. Хотя у меня есть определенный опыт, но этого на данный момент недостаточно, чтобы стать, например, депутатом. Но я рада, что стала членом совета Госдумы по культуре. Я могу делиться своим опытом в таком формате", - ответила Милана на вопрос подписчиков.