Вышел последний фильм, в котором успел сняться Михаил Ефремов

В онлайн-кинотеатрах IVI и OKKO опубликован фильм "Картонная пристань". Это последняя картина, в которой успел сняться Михаил Ефремов до заключения.

Фильм рассказывает о группе журналистов, которые отправились в провинцию. Местные жители оказались не рады приезду гостей. Примечательно, что Ефремов сыграл роль полицейского-преступника.

Съёмки картины были завершены в 2019 году.