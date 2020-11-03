В онлайн-кинотеатрах IVI и OKKO опубликован фильм "Картонная пристань". Это последняя картина, в которой успел сняться Михаил Ефремов до заключения.
Фильм рассказывает о группе журналистов, которые отправились в провинцию. Местные жители оказались не рады приезду гостей. Примечательно, что Ефремов сыграл роль полицейского-преступника.
Съёмки картины были завершены в 2019 году.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.