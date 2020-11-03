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Наталья Фриске рассказала о разводе

Год назад Наталья Фриске развелась с мужем, с которым прожила в браке несколько лет. Это уже второй союз девушки. Первый брак был заключён в раннем возрасте и быстро распался.

Фриске не любит говорить о личной жизни, поэтому до этого момента причина развода была неизвестной. Сейчас сестра известной певицы объяснила, что у них с мужем пропали чувства друг к другу.

"К разводу я пришла сама. Но готовилась я к этому год. А потом просто пошла и подала заявление — вот и все!" — написала Фриске в Instagram.

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