Наталья Фриске рассказала о разводе

Год назад Наталья Фриске развелась с мужем, с которым прожила в браке несколько лет. Это уже второй союз девушки. Первый брак был заключён в раннем возрасте и быстро распался.

Фриске не любит говорить о личной жизни, поэтому до этого момента причина развода была неизвестной. Сейчас сестра известной певицы объяснила, что у них с мужем пропали чувства друг к другу.