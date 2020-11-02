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Дана Борисова поделилась, как бывший муж избил её дочь

Бывший муж Даны Борисовой недавно набросился на их общую дочь, повалил её на пол и начал избивать. Об этом сама певица рассказала в Instagram.

"С порога стал оскорблять Полину: "Ты страшная, жирная, ты — никто, вся в мать". А потом набросился, повалил на пол и избил ремнем. Важно! Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы не мешать ему воспитывать ребенка. В результате такого воспитания у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. И что нам делать? Молчать? Плакать от бессилия?" — написала артистка.

По словам Борисовой, последние три дня её дочь постоянно плачет из-за произошедшей ситуации.

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