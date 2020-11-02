Меган Маркл заподозрили в беременности

Британская пресса подозревает, что жена принца Гарри Меган Маркл снова беременна.

Такое предположение сделали журналисты после того, как узнали одну интересную деталь. Герцоги должны были приехать в Великобританию сразу после рождественских праздников, поскольку на 11 января у них назначено судебное заседание против одного из таблоидов, который они обвинили в посягательстве на личную жизнь.

Маркл лично позвонила судье и попросила его перенести заседание на девять месяцев.