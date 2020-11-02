Популярная актриса Дарья Мельникова тяжело переносит коронавирус, которым она заразилась несколько недель назад. Недуг и его симптомы уже сходят на нет, однако ухудшается психологическое состояние артистки.
Она призналась, что из-за самоизоляции погрузилась в апатию и даже замечала у себя признаки депрессии.
"Из хорошего — вернулись запахи! Снова чувствую запах кофе! Уже выпила чашек 5 на радостях. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия. Кто-то сталкивался? Меня накрывало, но вроде тьфу-тьфу отпустило", — написала Мельникова в Instagram.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.