Дарья Мельникова тяжело переносит коронавирус

Популярная актриса Дарья Мельникова тяжело переносит коронавирус, которым она заразилась несколько недель назад. Недуг и его симптомы уже сходят на нет, однако ухудшается психологическое состояние артистки.

Она призналась, что из-за самоизоляции погрузилась в апатию и даже замечала у себя признаки депрессии.