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Агата Муцениеце опровергла слухи о возвращении Павла Прилучного

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Павел Прилучный якобы бросил Мирославу Карпович и хочет вернуться к бывшей жене.

Эта новость позабавила Агату Муцениеце. Актриса опровергла слухи и сообщила, что даже если бы такая ситуация и произошла, то она не вернулась бы к бывшему мужу.

"Спускаюсь я сегодня в метро. И почему-то все люди мне говорят: "Агата, как классно, давай, соглашайся!". Почему-то меня все поздравляют. Я не понимаю, что происходит. Беру газету. А тут. "Вернись ко мне!". Причем, не написано, кто к кому возвращается, кто кого просит. Но в целом, что я могу сказать… Нет!" — пояснила артистка.

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