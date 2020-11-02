Агата Муцениеце опровергла слухи о возвращении Павла Прилучного

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Павел Прилучный якобы бросил Мирославу Карпович и хочет вернуться к бывшей жене.

Эта новость позабавила Агату Муцениеце. Актриса опровергла слухи и сообщила, что даже если бы такая ситуация и произошла, то она не вернулась бы к бывшему мужу.