Недавно Клава Кока отправилась на гастроли в Крым. Сразу же после выезда из аэропорта Ялты произошло непредвиденное.
В автомобиль, в котором ехала певица, врезался агрессивный водитель. Сама артистка призналась, что это было первое ДТП в её жизни. Кока рассказала подписчикам, что отделалась незначительными ушибами и лёгким испугом, однако позже появились и другие симптомы.
"Кружится голова и болит сильно. Надеюсь, не сотрясение. Был ушиб. Просто пытались успеть на концерт", — пишет певица.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.