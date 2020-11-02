Клава Кока попала в ДТП

Недавно Клава Кока отправилась на гастроли в Крым. Сразу же после выезда из аэропорта Ялты произошло непредвиденное.

В автомобиль, в котором ехала певица, врезался агрессивный водитель. Сама артистка призналась, что это было первое ДТП в её жизни. Кока рассказала подписчикам, что отделалась незначительными ушибами и лёгким испугом, однако позже появились и другие симптомы.