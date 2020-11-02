Последние несколько недель в СМИ появились публикации о том, что популярный в начале 2000-х певец Андрей Губин пропал без вести.
Об этом сообщал его продюсер и люди из его окружения. Однако оказалось, что артист находится за пределами России. Об отъезде Губина изданию "СтарХит" рассказал его близкий друг и бизнесмен Владимир Бурмяков.
"Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит", — пояснил Бурмяков.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.