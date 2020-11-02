Британия возмущена: чернокожая модель будет играть английскую королеву

Чернокожая модель Джоди Тернер-Смит собирается сыграть королеву Англии 16-го века Анну Болейн в новом трёхсерийном фильме, анонсированном как "психологический триллер, проливающий феминистский свет на жизнь Болейн, отправленной на смерть ее мужем королем Генрихом восьмым".

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Этот режиссёрский выбор вызвал волну осуждения в интернете.

Социальные сети буквально взорвались из-за того, что Тернер-Смит играет "белую королеву". Комментаторы требовали "исторической точности "и называли "режиссёрскую задумку" культурным присвоением (термин, обычно используемый, когда белые люди подражают другим культурам).

Многие говорили, что, по логике вещей, Тернер-Смит в роли Болейна "должна быть не более приемлема, чем белый человек, играющий хорошо известную черную историческую фигуру".

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