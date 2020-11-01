Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером

Актриса официально расторгла брак с супругом, который в этот день отмечал 60-летний юбилей.

Подписчики давно заподозрили разлад в семье Ольги Кабо. Актриса перестала постить снимки со своим супругом. Ни одного поста в личном микроблоге не было посвящего юбилею супруга.

Актриса подала на развод осенью этого года. Через месяц Кабо получила официальное свидетельство о расторжении брака.

Женщина не стала посвящать публику в свои отношения с бывшим супругом. В ответ на сочувствие поклонников ответила очень лаконично.

«Я сильная», – написала Ольга в Instagram.

Для окружения артистки весь о разводе стала полной неожиданностью.

Брак Ольги Кабо и бизнесмена Николая Разгуляева казался со стороны крепким и благополучным. Вместе супруги прожили 11 лет. Восемь лет назад актриса в браке родила сына Валерия.