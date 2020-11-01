Наташа Королёва продолжает "держать лицо"

Позитивные посты Королёвой, которая недавно пережила измену мужа, подписчики воспринимают, как смех сквозь слёзы.

Королёва недавно посоветовала женщинам в период супружеского кризиса пересмотреть свой гардероб и освежить свой образ, чтобы внести в семейные отношения какое-то новое веяние.

Певица похоже сама занялась поиском новой себя. В своём Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором она предстала безупречной. Макияж не выдаёт на лице 47-летней певицы ни единого возрастного изъяна.

При этом подпись её поста вступает в противоречие с "отшлифованной" внешностью Королёвой на снимке.

Русалка отечественной эстрады призвала женщин "не бояться быть без грима".