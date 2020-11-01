Позитивные посты Королёвой, которая недавно пережила измену мужа, подписчики воспринимают, как смех сквозь слёзы.
Королёва недавно посоветовала женщинам в период супружеского кризиса пересмотреть свой гардероб и освежить свой образ, чтобы внести в семейные отношения какое-то новое веяние.
Певица похоже сама занялась поиском новой себя. В своём Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором она предстала безупречной. Макияж не выдаёт на лице 47-летней певицы ни единого возрастного изъяна.
При этом подпись её поста вступает в противоречие с "отшлифованной" внешностью Королёвой на снимке.
Русалка отечественной эстрады призвала женщин "не бояться быть без грима".
"Смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния", — в этом, по мнению Королёвой, проявляется суть настоящей женщины.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.