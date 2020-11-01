Губа не дура. На каких авто катаются наши звёзды?

Журналисты проанализировали предпочтения отечественных знаменитостей в сфере автопрома.

Российские звёзды знают толк в хороших автомобилях. Налицо пристрастие российских шоуменов к дорогим "тачкам" иностранного производства.

Андрей Малахов, например, передвигается на седане Mercedes S350 W222. Он предпочитает ездить на пассажирском сидении. Малахов пользуется услугами личного водителя.

Александр Ревва питает страсть к авто марки Porsche Panamera. Также у Реввы есть фото в Instagram, где он запечатлён с Lexus.

Ольга Бузова приобрела фобию к вождению автомобиля после аварии. Шофёр возит её на купеобразном кроссовере BMW X6.

Сергей Глушко сидит за рулём внедорожника Hummer H2 золотого цвета.

Дима Билан недавно приобрел авто премиум-класса Cadillac XT6.

А певица Слава, которая называет себя заядлой автолюбительницей, купила дочери в подарок авто марки Mercedes-Benz GLA.