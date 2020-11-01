Журналисты проанализировали предпочтения отечественных знаменитостей в сфере автопрома.
Российские звёзды знают толк в хороших автомобилях. Налицо пристрастие российских шоуменов к дорогим "тачкам" иностранного производства.
Андрей Малахов, например, передвигается на седане Mercedes S350 W222. Он предпочитает ездить на пассажирском сидении. Малахов пользуется услугами личного водителя.
Александр Ревва питает страсть к авто марки Porsche Panamera. Также у Реввы есть фото в Instagram, где он запечатлён с Lexus.
Ольга Бузова приобрела фобию к вождению автомобиля после аварии. Шофёр возит её на купеобразном кроссовере BMW X6.
Сергей Глушко сидит за рулём внедорожника Hummer H2 золотого цвета.
Дима Билан недавно приобрел авто премиум-класса Cadillac XT6.
А певица Слава, которая называет себя заядлой автолюбительницей, купила дочери в подарок авто марки Mercedes-Benz GLA.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.