Александр Буйнов: "Макс чувствует себя взрослее Аллы"

Александр Буйнов, который является частым гостем в доме Пугачёвой и Галкина, не перестаёт умиляться трогательным отношениям звёздной пары.

Буйнов рассказал, что Пугачёву с Галкиным познакомил Киркоров на "Славянском базаре". Максим пригласил Аллу Борисовну на танец. С этого начались их романтические отношения.

Певец уверен, что одним из первых понял, что у Пугачёвой с Галкиным роман, так как застукал влюбленных в одном номере отеля.

"Пугачёва меня вытаскивает в коридор и говорит: ты что, не понял, что ли? Давай отсюда", — рассказал Александр Николаевич.

Буйнов уверен, что Максим чувствует себя рядом с Аллой Борисовной гораздо взрослее. Певец обращает внимание на то, как Галкин влюблён в Пугачёву.