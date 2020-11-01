Александр Буйнов, который является частым гостем в доме Пугачёвой и Галкина, не перестаёт умиляться трогательным отношениям звёздной пары.
Буйнов рассказал, что Пугачёву с Галкиным познакомил Киркоров на "Славянском базаре". Максим пригласил Аллу Борисовну на танец. С этого начались их романтические отношения.
Певец уверен, что одним из первых понял, что у Пугачёвой с Галкиным роман, так как застукал влюбленных в одном номере отеля.
"Пугачёва меня вытаскивает в коридор и говорит: ты что, не понял, что ли? Давай отсюда", — рассказал Александр Николаевич.
Буйнов уверен, что Максим чувствует себя рядом с Аллой Борисовной гораздо взрослее. Певец обращает внимание на то, как Галкин влюблён в Пугачёву.
"У них полный комфорт, без тех грязных намёков, которые обычно встречаются. Он явно любит свою жену", — объяснил исполнитель.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.