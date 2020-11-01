Лоза живёт в своём незаконно построенном доме, как на вулкане

Автор и исполнитель хита "Плот" не может оформить собственность на землю.

Недобросовестный застройщик, по словам Лозы, построил его дом на чужой земле.

Музыкант уже погряз в судебных тяжбах. Юридическое противостояние длится почти двадцать лет.

Спокойно жить в своём доме певцу не позволяет мысль о том, что его жилищное благополучие очень шатко.

В любой момент может объявиться собственник земли и попросить Лозу освободить земельный участок, на котором стоит его особняк стоимостью 30 миллионов рублей.