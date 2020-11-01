Автор и исполнитель хита "Плот" не может оформить собственность на землю.
Недобросовестный застройщик, по словам Лозы, построил его дом на чужой земле.
Музыкант уже погряз в судебных тяжбах. Юридическое противостояние длится почти двадцать лет.
Спокойно жить в своём доме певцу не позволяет мысль о том, что его жилищное благополучие очень шатко.
В любой момент может объявиться собственник земли и попросить Лозу освободить земельный участок, на котором стоит его особняк стоимостью 30 миллионов рублей.
"Мне могут в любой момент сказать: "Сноси дом". Решить проблему я и другие жители не можем до сих пор", — пожаловался Юрий Эдуардович.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.