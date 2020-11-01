Сотрудники ГИБДД составили протокол на актрису Оксану Коростышевскую. Теперь его передадут в суд, который может назначит артистке штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Коростышевская поздно вечером возвращалась из киношколы вместе с детьми. Её остановили полицейские, они заподозрили её в употреблении наркотиков.
"Якобы я разговаривала с ними эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся! Это от тонального крема, который был наложен с утра", — пояснила актриса.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.