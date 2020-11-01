Актрису Оксану Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков

Сотрудники ГИБДД составили протокол на актрису Оксану Коростышевскую. Теперь его передадут в суд, который может назначит артистке штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Коростышевская поздно вечером возвращалась из киношколы вместе с детьми. Её остановили полицейские, они заподозрили её в употреблении наркотиков.