Рита Дакота призналась, что не хотела иметь детей

Исполнительница хита "Спички" объяснила, что боялась не справиться с ролью матери.

Свои мировоззренческие принципы певица пересмотрела, как только узнала о своей беременности. Идеи "чайлдфри" тут же исчезли под влиянием нежных материнских чувств.

Рита объяснила, что не испытывала к детям неприязненных чувств, однако её беспокоил материальный аспект материнства. Девушка очень боялась, что не сможет обеспечить детям счастливую жизнь.

Ребёнка судьба подарила Дакоте, когда она крепко стояла на ногах в финансовом плане, поэтому последние сомнения улетучились.

Исполнительница сочувствует женщинам, которые в одиночку воспитывают детей. Это сопереживание заставило её помогать матерям-одиночкам, испытывающим материальные трудности.