Экс-супруга Алёны Апиной госпитализировали из-за фамилии

Первый муж исполнительницы хита "Ксюша" не избежал заражения коронавирусом.

Валерий Апин, фамилию которого носит звезда 90-х Алёна Апина, оказался в тяжёлом финансовом положении, так как пандемия лишила его заработка.

К безденежью 73-летнего художника прибавилось ещё то, что он в тяжёлой форме заболел коронавирусом.

Участие в судьбе одинокого мужчины приняли его друзья, а вот известная исполнительница осталась равнодушной к проблемам первого мужа, с которым она не общалась уже 30 лет.

Друзья Валерия приложили немало усилий для того, чтобы медики согласились госпитализировать пенсионера.

По слухам, художнику помогла его фамилия. Факт, что он являлся мужем известной личности, как-то повлиял на решение об оказании пожилому мужчине медицинской помощи в стационаре.

Сердце самой Апиной не дрогнуло при известии о бедственном положении человека, фамилию которого она носит.