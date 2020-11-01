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Анита Цой купила диету за 300 тысяч рублей

За последние три месяца Анита Цой сбросила почти 13 килограммов лишнего веса благодаря новой диете.

Диетологи разработали для певицы специальный курс похудения, который обошёлся ей в 300 тысяч рублей.  Цой призналась, что в течение жизни перепробовала большое количество разных диет, однако с годами их эффективность падает.

Сейчас артистка занимается три раза в неделю, полностью отказалась от любимых и вредных блюд, а также принимает специальную травяную настойку.

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