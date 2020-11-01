За последние три месяца Анита Цой сбросила почти 13 килограммов лишнего веса благодаря новой диете.
Диетологи разработали для певицы специальный курс похудения, который обошёлся ей в 300 тысяч рублей. Цой призналась, что в течение жизни перепробовала большое количество разных диет, однако с годами их эффективность падает.
Сейчас артистка занимается три раза в неделю, полностью отказалась от любимых и вредных блюд, а также принимает специальную травяную настойку.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.