Максим Фадеев высказался по поводу "протекции" в шоу "Голос"

Максим Фадеев заступился за дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

Продюсер уверен, что девушка, которая с триумфом выступила на шоу "Голос", объективно заслуживает победы. Имеющий нюх на таланты Фадеев объяснил, что у Анастасии Будниковой тонкий музыкальный вкус, а поёт она филигранно.

Фадеев тут же объяснил, что к Первому каналу не имеет ни малейшего отношения, поэтому его словам можно верить.

Музыкальный продюсер уверен, что ни о каком блате не может быть и речи. Он поставил себя на место членов жюри и уверил, что тоже повернулся бы к исполнительнице с такими вокальными данными, как у Будниковой.

Нашлись те, кто поддержал Фадеева. Подписчики написали, что несправедливо судить о таланте певицы только по одной песне.

Девушка, по мнению интернет-пользователей, должна доказать, что заслуживает высокой оценки, спев еще несколько композиций.

Нашлись сторонники той точки зрения, согласно которой дети известных исполнителей не должны конкурировать с вокалистами "из народа".