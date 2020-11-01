Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19

Телеведущая объяснила, что мамы и папы смогут смело отправлять детей на новогодние утренники.

По словам Елены Васильевны, дети исключены из цепочки эпидемиологического процесса распространения COVID-19.

Телемедик объяснила, что детский иммунитет уничтожает чужеродные агенты при попытках проникнуть в организм, так как коронавирус погибает на слизистых рта и носа представителей юного поколения.

Кроме того, Малышева убеждена, что дети не могут заразить взрослых. Тогда как взрослые в состоянии стать источником инфекции для детей.

Малыши, как объяснила теледоктор, в большинстве случаев легко переносят коронавирус. У них болезнь проявляется в виде слабого ОРЗ.