Телеведущая объяснила, что мамы и папы смогут смело отправлять детей на новогодние утренники.
По словам Елены Васильевны, дети исключены из цепочки эпидемиологического процесса распространения COVID-19.
Телемедик объяснила, что детский иммунитет уничтожает чужеродные агенты при попытках проникнуть в организм, так как коронавирус погибает на слизистых рта и носа представителей юного поколения.
Кроме того, Малышева убеждена, что дети не могут заразить взрослых. Тогда как взрослые в состоянии стать источником инфекции для детей.
Малыши, как объяснила теледоктор, в большинстве случаев легко переносят коронавирус. У них болезнь проявляется в виде слабого ОРЗ.
"Для бабушек и дедушек, для Деда Мороза и Снегурочки дети безопасны", — сказала Елена Васильевна.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.