Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости

Недавно Александр Ревва перепел известную песню "Я не умею танцевать" композитора Виктора Резникова.

Эту композицию до сих пор исполняет Лариса Долина, которую Резников называл лучшей исполнительницей своих песен. Когда певица увидела кавер на эту композицию от Реввы то её охватила ярость.