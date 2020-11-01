Недавно Александр Ревва перепел известную песню "Я не умею танцевать" композитора Виктора Резникова.
Эту композицию до сих пор исполняет Лариса Долина, которую Резников называл лучшей исполнительницей своих песен. Когда певица увидела кавер на эту композицию от Реввы то её охватила ярость.
"Нельзя менять гармонию, которая была придумана, ритмику тоже. Витя, как математик, высчитывал каждую ноту, у него всё было шикарно, и никто не имел право трогать ни мелодию, ни гармонию", — утверждает Долина.
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