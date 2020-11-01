Зрители шоу "Ледниковый период" жёстко критикуют Ольгу Бузову и требуют убрать её из проекта.
Однако фигурист Алексей Ягудин решил встать на защиту певицы. По его словам, артистка очень много работает.
"Ольга Бузова представляет шоу-бизнес, и я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык её хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растёт", — пояснил спортсмен.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.