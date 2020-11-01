Ягудин защитил Бузову от нападок хейтеров

Зрители шоу "Ледниковый период" жёстко критикуют Ольгу Бузову и требуют убрать её из проекта.

Однако фигурист Алексей Ягудин решил встать на защиту певицы. По его словам, артистка очень много работает.