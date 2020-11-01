В ближайшие несколько дней Айза Долматова планирует работать со специалистом, чтобы улучшить своё психологическое состояние.
Об этом блогер рассказала своим подписчикам. Также она сообщила, что заподозрила у себя биполярное расстройство личности из-за резких скачков настроения.
"Я обычная баба, моё настроение меняется быстро, я завишу от эмоций тех, кого люблю, и ближайшие пару дней я выбираю заниматься самобичеванием и попытками разобраться в себе. Я решила обратиться к специалисту по вашему совету и проработать все свои страхи и вечную биполярку со скачками настроения", — отметила Долматова.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.