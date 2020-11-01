Айза Долматова считает, что у неё биполярное расстройство

В ближайшие несколько дней Айза Долматова планирует работать со специалистом, чтобы улучшить своё психологическое состояние.

Об этом блогер рассказала своим подписчикам. Также она сообщила, что заподозрила у себя биполярное расстройство личности из-за резких скачков настроения.