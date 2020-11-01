Несколько дней назад известная ясновидящая Елена Голунова в четвёртый раз стала мамой.
В своих социальных сетях она опубликовала фотографии из роддома. Примечательно, что финалистке "Битвы экстрасенсов" уже 52 года.
"Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто от всей души порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ", — пожелала Голунова своим подписчикам.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.