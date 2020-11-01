София Стужук начала искать себе нового парня

Популярный блогер София Стужук написала в социальных сетях, что находится в поисках нового бойфренда.

Эта публикация вызвала волну критики, поскольку две недели назад девушка похоронила отца своих детей. Блогер поспешила оправдаться и напомнила, что развелась с Дмитрием за полгода до его смерти.