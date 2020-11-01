Популярный блогер София Стужук написала в социальных сетях, что находится в поисках нового бойфренда.
Эта публикация вызвала волну критики, поскольку две недели назад девушка похоронила отца своих детей. Блогер поспешила оправдаться и напомнила, что развелась с Дмитрием за полгода до его смерти.
"Никто никому никакую замену не ищет. Я не состою ни в каких отношениях ни с одним мужчиной более полугода. Я всего лишь жду, когда вселенная сама решит, — когда будет время. У меня умер близкий человек и отец моих детей. А отношения наши умерли задолго до этого", — пояснила Стужук.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.