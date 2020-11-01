Ксюша, ты макияж смыла? Собчак предстала в образе зомби

Звёзды шоу-бизнеса напугали подписчиков своим страшным обликом.

Журналистка опубликовала в соём Instagram короткое видео, на котором лицо Собчак тронуло могильное тление. Ведущая показала гнилые зубы, трупные язва по лицу и другие прелести зомби-девушки.

Свой пост она сопроводила ностальгической надписью.

"А кто-нибудь помнит великие вечеринки на хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания Золотой Эпохи нулевых?" — написала Собчак.

Подписчики Ксении ничего не смогли вспомнить, а только острили по поводу внешности скандальной блондинки.

"Ксюша ты макияж смыла?" — вопрошали интернет-пользователи. "Вам так идёт, ходите так всегда", — комментировали страшный облик Собчак в Сети.

Хэллоуин также собрались праздновать Ксения Бородина и Дима Билан. Ведущая "Дома-2" облачилась в подвенечное платье, а на лицо нанесла зомби-макияж.

Бородина нарядила в страшные костюмы также двух своих маленьких дочерей. Диме Билану с его красными волосами очень подошёл вампирский образ.