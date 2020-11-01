Звёзды шоу-бизнеса напугали подписчиков своим страшным обликом.
Журналистка опубликовала в соём Instagram короткое видео, на котором лицо Собчак тронуло могильное тление. Ведущая показала гнилые зубы, трупные язва по лицу и другие прелести зомби-девушки.
Свой пост она сопроводила ностальгической надписью.
"А кто-нибудь помнит великие вечеринки на хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания Золотой Эпохи нулевых?" — написала Собчак.
Подписчики Ксении ничего не смогли вспомнить, а только острили по поводу внешности скандальной блондинки.
"Ксюша ты макияж смыла?" — вопрошали интернет-пользователи.
"Вам так идёт, ходите так всегда", — комментировали страшный облик Собчак в Сети.
Хэллоуин также собрались праздновать Ксения Бородина и Дима Билан. Ведущая "Дома-2" облачилась в подвенечное платье, а на лицо нанесла зомби-макияж.
Бородина нарядила в страшные костюмы также двух своих маленьких дочерей. Диме Билану с его красными волосами очень подошёл вампирский образ.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.