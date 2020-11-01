Леонид Аркадьевич рассказал, что однажды ему вручили такой подарок, принять который он просто не смог.
Ведущий "Поля чудес" вспомнил, что в 90-е годы гостем программы стал ветеран Великой Отечественной войны.
Бывалый солдат привёз в подарок Якубовичу самое ценное, что у него было.
Он вручил Леониду Аркадьевичу железный портсигар, в котором застряла боевая пуля. По словам ветерана, этот предмет в кармане спас ему жизнь во время войны.
Якубович был растроган презентом, однако принять подарок отказался, так как посчитал, что он является реликвией, которая должна храниться в семье ветерана.
"Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был", — отметил ведущий программы, с более чем тридцатилетней историей.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.