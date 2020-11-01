Шепелев уверен, что ведущий с антителами должен стоить дороже

В своём Instagram-аккаунте муж покойной певицы Жанны Фриске поделился радостью.

Ведущий рассказал, что очень внимательно относится к своему здоровью. Раз в год он проходит подробное медицинское обследование.

В связи с пандемией обязательной частью диагностики стал тест на коронавирус. Шепелев был немало удивлён, так как анализ показал наличие в крови ведущего антител на коронавирус. Это говорит о том, что Шепелев незаметно для себя переболел COVID-19.

Эта весть обрадовала Дмитрия, который вспомнил, что последний раз болел в январе 2020 года.