В своём Instagram-аккаунте муж покойной певицы Жанны Фриске поделился радостью.
Ведущий рассказал, что очень внимательно относится к своему здоровью. Раз в год он проходит подробное медицинское обследование.
В связи с пандемией обязательной частью диагностики стал тест на коронавирус. Шепелев был немало удивлён, так как анализ показал наличие в крови ведущего антител на коронавирус. Это говорит о том, что Шепелев незаметно для себя переболел COVID-19.
Эта весть обрадовала Дмитрия, который вспомнил, что последний раз болел в январе 2020 года.
"Ну, в любом случае, это даже хорошо. Как удачно пошутила моя подруга "в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить в двое дороже" — сострил Шепелев.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.