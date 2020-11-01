Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Березин призвал всех не делать поспешных выводов. Он сказал, что знает Наталью Дрожжину и Михаила Цивина, как приятных людей, с которыми он познакомился на съёмках одной из телевизионных передач.

"Наташа с Мишей часто защищали артистов, многие из которых остались за чертой бедности. Я помню, как Цивин даже вступил в драку с кем-то, когда обсуждалась проблема Баталова, сосед хотел отобрать часть его участка", — рассказал Березин.

Частый гость ток-шоу Березин сказал, что он предпочитает дождаться выводов Следственного комитета.

Он выразил неуверенность в том, что вдова Баталова здорова, и привёл в пример своих престарелых родителей, которые впадали в деменцию.

"Мои родители, к примеру, были в деменции, я через всё это прошёл. Они отрицали всё, что бы они ни делали", — рассказал Березин.

Он удивился, что Гитана Леонтенко собственноручно подписывала документы, а сейчас обвиняет людей, которые ей пытались помочь.