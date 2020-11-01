Якубович помер! Леонид Аркадьевич инсценировал собственные похороны

Ведущий "Поля чудес" однажды позволил "похоронить" себя заживо.

Специфический юмор ведущего заставил его посмеяться даже над темой собственной смерти.

Якубович, которого в СМИ периодически "хоронят", поведал, откуда берут начало подобные сенсации. Он сам ввёл в заблуждении публику своими липовыми похоронами.

Леонид Аркадьевич рассказал, что чья-то безудержная фантазия однажды придумала оригинальную заставку к его передаче. Свою коронную фразу о рекламной паузе импозантный ведущий должен был произносить из гроба.

Якубович рассказал, что во время съёмок такого сюжета он замёрз. Ассистенты его укрыли одеялом и дали теплую грелку.

Ведущий поднялся из гроба, приготовился говорить свою реплику, однако обомлел — кладбище было заполнено людьми. Граждане торопились, спеша похоронить своих родственников, однако успевали замечать лежащего в гробу Якубовича.

Между людьми быстро прошёлся слух о смерти ведущего "Поля чудес".

Леонид Аркадьевич в итоге вырезал из передачи заставку, сделанную с чёрным юмором, а весть о смерти ведущего продолжала передаваться из уст в уста.

Этим возможно ведущий решил активировать старую примету, которая гласит, что того, кого "похоронили" раньше времени, будет жить долго.