Пельш упрекнул Гудкова за то, что тот "похоронил" КВН

Валдис Пельш, который многие годы сидит в жюри КВН, прокомментировал мнение шоумена о том, что клуб весёлых и находчивых при смерти.

Экс-ведущий программы "Угадай мелодию", которого недавно в том же самом КВН подкололи, спросив почему Эрнст не даёт ему работу на Первом канале, не оценил поспешное желание Гудкова похоронить передачу с более чем вековой историей.

Он упрекнул бывшего кавээнщика, капитана команды "Фёдор Двинятин", в том, что он должен знать, сколько времени проходит между записью программы и её выходом в эфир.

Александр Гудков приказал клубу долго жить, так как он уверен, что передача проигрывает различным шоу на YouTube.

По мнению Гудкова, шутки в КВН успевают устареть ещё до того, как зрители посмотрят передачу по ТВ.

На это Пельш ответил, что с таким же успехом можно сказать и о смерти YouTube-шоу "Что было дальше?".